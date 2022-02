In dieser Woche beginnt in den christlichen Kirchen die Fastenzeit. Aber auch weit über die Kirchen hinaus nutzen viele diese Zeit zum Innehalten und zur Besinnung auf das, was wichtig ist. Und viele verpflichten sich selbst, auf etwas zu verzichten, was dem echten Leben vielleicht gerade nicht so förderlich ist. Und mit so einer Selbst-Verpflichtung, da tun wir ja etwas, was wir sonst meist gar nicht so mögen: Wir übernehmen eine Pflicht. Unsere ambivalenten Gefühle der Pflicht gegenüber, die machen wir heute mal zum Himmel und Erde Sonntagsthema.