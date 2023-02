Auch christliche Kirchen in Jerusalem unter Druck - Die zunehmende Gewalt und der Rechtsruck in Israel Neues Leben in alten Kirchenmauern - Die Herrenwaldkirche von Stadtallendorf wird zum Spielplatz Und unser Sonntagsthema: Wieso Versöhnung so schwer ist und uns trotzdem so gut tut. Im Gespräch mit der Praktischen Philosophin Susanne Boshammer