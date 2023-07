Heute mit Lothar Bauerochse. Freundinnen und Freunde sind wichtig fürs Leben. Also die echten, nicht die bei Facebook. Gerade in Krisenzeiten, gerade in Zeiten, wo familiäre und räumliche Bindungen oft brüchig werden. Freundschaften machen nicht nur glücklich, sie verlängern sogar das Leben. Das sagt der Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger aus Berlin. Aber er sagt auch: Solche Freundschaften müssten gestaltet und gepflegt werden. Darüber sprechen wir heute mit ihm, in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema.