Für mehr Zufriedenheit im Leben: Die Haltung der Annahme

Ein Gespräch mit dem Psychotherapeuten und Coach Andreas Knuf Von Lothar Bauerochse Der letzte Tag des Jahres 2024. Gehören Sie zu denen, die fürs neue Jahr gute Vorsätze fassen? Oft stellen sich ja beim Rückblick auf das zurückliegende Jahr doch ein paar Gedanken ein, was sich im neuen Jahr vielleicht ändern könnte, oder ändern sollte. Und hinter diesen guten Vorsätzen steckt ja oft ein Gefühl der Unzufriedenheit. Irgendwas in der eigenen Lebenssituation ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das soll sich ändern. Wie wäre es aber, wenn wir nicht der Unzufriedenheit nachgehen. Sondern wenn wir fragen, ob die eigentlich Aufgabe wäre, die Situation anzunehmen. Der Psychotherapeut und Berater Andreas Knuf aus Konstanz sagt, wenn wir die Haltung der Annahme einüben, kommt mehr Zufriedenheit ins Leben. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Widerstand zwecklos. Wie unser Leben leichter wird, wenn wir es annehmen, wie es ist“.

Veröffentlicht am 31.12.24 um 11:00 Uhr