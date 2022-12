Die Vorweihnachtszeit ist ja auch eine Zeit der guten Taten. Die großen Hilfswerke weisen auf die Not der Armen hin und appellieren an die Nächstenliebe. Und im Privaten kreisen derzeit viele Gedanken um Familie und Freunde mit der Frage, was man Ihnen schönes zu Weihnachten schenken kann. Und tatsächlich, gerade in diesen harten und kalten Zeiten sind ja Nähe und Zuwendung wichtig. Deshalb will ich mich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema mal mit der Nächstenliebe beschäftigen. Wodurch ist sie eigentlich geprägt? Welche Rolle spielt dabei die jüdisch-christliche Tradition und wie sieht es in anderen Kulturen aus? Und braucht die Nächstenliebe nicht auch das andere, nämlich die Selbstliebe?