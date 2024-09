Beim Essener Gospelkirchentag an diesem Wochenende werden 5000 Sängerinnen und Sänger aus 200 Chören erwartet. Was ist die Kraft der Musik und des gemeinsamen Singens, das uns so “erhebt” und glücklich machen kann? Das ist unser Sonntagsthema in Himmel und Erde. Außerdem würdigen wir den evangelischen Theologen und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer und schauen auf die Ostasienreise des Papstes

Veröffentlicht am 13.09.24 um 14:30 Uhr