Here comes the sun: Die Kraft der Sonne

Am Freitag war Sommersonnwende. Traditionell ist das eine Gelegenheit, unser Zentralgestirn zu feiern. Was wären wir ohne die Sonne? Körper und Psyche sind sonnenhungrig. Die Sonne ist unser Stimmungsmanager Nummer eins. Seit Jahrtausenden wird die Sonne als Göttin verehrt. Für Forscher ist sie ebenfalls ein “heißes” Objekt von Interesse. Die Sonneneruptionen der vergangenen Wochen bescherten uns in Hessen Polarlichter. Und immer mehr Bauern ernten statt Rüben lieber Sonnenenergie und richten große Photovoltaik-Flächen ein. Der hessische Verfassungsschutz warnt aber vor Sonnwendfeiern der Rechtextremisten, bei denen die Vermittlung völkischer Ideologie im Mittelpunkt steht. Deshalb schreibt der Frankfurter Physikalische Verein in seiner Einladung zum Sonnwendfest am Sonnenteleskop: Rechtsradikale unerwünscht... Wir erkunden die Kraft der Sonne und wie sie uns zutiefst bewegt.