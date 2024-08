Hilfswerk missio im Kampf gegen Hexenwahn. Und: Was der Seele gut tut - nicht nur im Urlaub

Hexenwahn - das Wort klingt nach Mittelalter. Und damit nach längst vergangenen Zeiten. Tatsächlich aber ist Hexenverfolgung ein aktuelles Problem, ein sogar zunehmender Verstoß gegen Menschenrechte in derzeit 45 Ländern weltweit. Dagegen kämpft das katholische Hilfswerk missio. Wie es das tut und was hinter diesem Hexenwahn steckt, dazu gleich mehr. Im zweiten Teil dieser Sendung, in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema geht es um die Seelen-Pflege. Wie zeigt es sich, wenn die Seele in Not gerät? Und was können wir der Seele Gutes tun - nicht nur im Urlaub?

Veröffentlicht am 14.08.24 um 10:00 Uhr