In unsicheren Zeiten: Mutmacher gesucht!

Jakob von Uexküll wird in diesen Tagen 80 Jahre alt. Ein deutsch-schwedischer Visionär. Der Begründer des Alternativen Nobelpreises, mit dem Projekte der Hoffnung für eine bessere Welt ausgezeichnet werden. Er gründete 2007 den Weltzukunftsrat und ist einer großen Mutmacher unserer Zeit. Menschen wie ihn mit solchen Ideen brauchen wir heute, wo viele der Mut verlässt angesichts vieler Probleme der Welt. Wie können wir Mut und Zuversicht bewahren, was hilft im Alltag und was hilft im Blick auf die Welt? Wir gehen auf die Suche, fragen mutmachende Influencer und suchen nach modernen Propheten. Und wir probieren eine der vielen Apps aus, die uns täglich ihren mutmachenden Zuspruch auf das Handy senden.