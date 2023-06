"Jetzt ist die Zeit" - Bilanz des Evangelischen Kirchentags in Nürnberg

“Jetzt ist die Zeit”. Unter diesem Motto steht der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg, der heute zuende geht. Kirchentage verstehen sich von je her als “Zeitansage”. Das diesjährige Motto aber spiegelte zusätzlich auch die die Dringlichkeit, mit denen die aktuellen Zeitfragen nach Antworten und vor allem nach einem konsequenten Handeln verlangen. Ob es die Haltung zum Krieg gegen die Ukraine betrifft oder die Umweltkrise. Und der Streit um die richtige Orientierung dieses Handelns fand in Nürnberg wieder eine Bühne. Die hr-Kirchenredakteure Lothar Bauerochse und Klaus Hofmeister haben die Debatten von Nürnberg verfolgt und ziehen eine Bilanz des Kirchentages.