„Diese Chance gibt’s nur einmal“! Es gibt ja manchmal so Situationen im Leben, wo sich dieses Gefühl einschleicht. Die Möglichkeit für eine Reise, von der ich lange geträumt habe. Das Job-Angebot, auf das ich lange gehofft habe. Oder in der Beziehung reift das Gefühl heran: Jetzt ist es Zeit für einen neuen Schritt! Das ist dann ein so genannter Kairos-Moment. Ein entscheidender Augenblick. Wie wir den günstigen Moment erkennen, und was wir dann brauchen, um die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. darum geht es im heutigen „Himmel und erde-Sonntagsthema“