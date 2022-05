Asking the Pope for Help - 15000 jüdische Hilfeersuchen im Vatikanarchiv aufgetaucht. Endlich wieder feiern! Gernsheim erwartet 4000 Jugendliche zum Jugendkirchentag. Eskalation im Heiligen Land - Die palästinensische Friedensvermittlerin Farhad-Naser besucht hessischen Gemeinden.