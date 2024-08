Am 1.9., dem traditionellen Anti-Kriegs-Tag, fragen wir, ob gewaltfreie Methoden der Konfliktlösung noch eine Chance haben und warum das Aggressionsniveau in unserer Gesellschaft immer weiter ansteigt. Gibt es Alternativen? Wie lässt sich eine Gesellschaft befrieden? Wie stärken wir in uns die Bereitschaft zur friedlichen Kommunikation?

Veröffentlicht am 30.08.24 um 08:00 Uhr