Annette Kurschus ist das neue öffentliche Gesicht für die rund 20 Millionen evangelischen Christinnen und Christen in der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Mit einer starken Mehrheit wurde sie am Mittwoch vom EKD-Kirchenparlament, der Synode, zur neuen Ratsvorsitzenden gewählt. Wer ist Annette Kurschus und was hat sie vor? Das fragen wir gleich. In unserem Himmel und Erde Sonntagsthema geht es dann heute am Volkstrauertag um die Frage, wie trauernde Menschen Trost finden können.