Die Zeitumstellung “schenkt” uns eine Stunde. Der Schweizer Coach Thomas Theurillat fragt: wenn jeder Tag 25 Stunden, hätte was würdest Du mit der zusätzlichen Stunde machen? Und wenn er nur 23 Stunden hätte, was würdest Du weglassen? Er bringt seine Klienten damit zum Nachdenken, was in Ihrem Leben fehlt und was andererseits verzichtbar wäre. Die “Lerchen” unter den Menschen, jene, die schon morgens gut drauf sind, würden die “Morgenstund” auf keinen Fall weglassen. Denn die hat “Gold im Mund”. Was macht die Stunden am Anfang des Tages so wertvoll? Wir fragen nach bei Menschen, die besonders früh aufstehen: bei den Klosterschwestern von Eibingen.