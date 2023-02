Drei tolle Tage gibt’s zu feiern. Der Höhepunkt der Fastnachts-Saison. Bevor es dann am Mittwoch heißt: Alles vorbei. Aber Halt, es muss gar nicht vorbei sein. Also, der Karneval schon, aber das gute Leben jedenfalls nicht. Die Evangelische Fastenaktion 7 Wochen ohne will ermutigen, die eigene Persönlichkeit zum leuchten zu bringen. Sieben Wochen ohne Verzagtheit, so lautet das Motto. Leichter gesagt als getan, gerade in so unsicheren Zeiten. Was es bedeutet, darum geht’s heute im Himmel und Erde Sonntagsthema.