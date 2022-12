Weihnachten ist das Fest der großen Träume. Und damit meine ich nicht nur die großen Träume, die auf dem einen oder anderen Wunschzettel notiert waren. Auch in den Heilig-Abend-Gottesdiensten gestern waren große Traum-Worte zu hören. Da ist von Liebe die Rede gewesen, vom Frieden, von Gerechtigkeit und Geborgenheit. Und es wird der große Menschheitstraum erzählt, dass in einem Kind dies alles in die Welt kommt. Deshalb beschäftige ich mich in dieser Sendung mit den großen Lebensträumen und frage: Liebe, Frieden, Geborgenheit und ein gutes Leben - wovon träumen wir? Träumen Sie mit?