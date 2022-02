Karneval, das ist ja die Zeit, in der wir gerne mal in andere Rollen schlüpfen, uns von einer ganz anderen Seite zeigen. Aber auch sonst spielen wir ja im Leben viele Rollen. In der Familie als großer Bruder oder starke Schwester, in der Firma als Chef, in der Schule vielleicht als Klassenclown. Nicht alle Rollen suchen wir uns freiwillig. Aber manche helfen einfach, gut durchs Leben zu kommen. Über die Rollen unseres Lebens heute unser „Himmel und Erde Sonntagsthema.“