Das Osterfest hat ja auch so einen widerständigen Charakter. Die Auferstehung Jesu, die in den christlichen Kirchen gefeiert wird, ist letztlich ein fundamentaler Widerspruch, ein Widerstand gegen den Tod. Und nicht umsonst sind gerade in diesen Tagen die Ostermarschierer unterwegs, um zu protestieren gegen den Krieg und die Verletzung der Menschenrechte. Klimaaktivisten rebellieren gegen einen nicht nachhaltigen Lebensstil. Aktionskünstler fordern: der Einsatz für Demokratie und Menschenrechte braucht mehr Rebellion. - Ist da eigentlich was dran? Wie viel Kraft steckt im Widerspruchsgeist? Und: Warum ist es wichtig, auch mal rebellisch zu sein?