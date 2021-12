Himmel und Erde am ersten Sonntag des Jahres 2022 mit einem Gespräch über die Zukunft des Christentums - zwischen Rückzug und Fundamentalismus. Die Gefahr des Fundamentalismus ist in den vergangenen Jahren eigentlich immer im Blick auf den Islam beschworen worden. Aber es gibt auch im Christentum fun-damentalistische Strömungen, die gefährlich sind - für die Kirchen wie für die Ge-sellschaft. Darauf weist der Religionswissenschaftler Michael Blume in einem neuen Buch hin. Gerade in den zurückliegenden Pandemiejahren sei erkennbar geworden, wie sich christlicher Fundamentalismus verbindet mit Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Michael Blume ist Antisemitismusbeauftragter der baden-württembergischen Landesregierung. Mein Kollege Klaus Hofmeister und ich haben mit ihm gesprochen über die Krise des Christentums und mögliche Zukunftsperspektiven.