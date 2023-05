Der Wonnemonat Mai ist beliebt für Hochzeiten. Viele Menschen geben sich das Jawort. Ja, damit bekennen sich Paare zueinander. Ja sagen kann man auch zu sich selbst, zum eigenen Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Das fällt gerade in Krisenzeiten schwer, wenn uns das Leben zum Beispiel wegen Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Niedergeschlagenheit sinnlos erscheint. Wie finden wir da noch ein Ja zum Leben? Viele Menschen sagen zu allem Ja und wollen sich so beliebt machen. Doch wer zu allem Ja sagt schadet nicht nur seinem Ruf, sondern auch der Gesundheit. Deshalb raten Psychologen auch JA zum Nein zu sagen. Genau das lernen Kindern in der Trotzphase und lernen sich so abzugrenzen. An Pfingsten feiern wir das Leben mit einem Ja!