Urlaub am Meer, Salz auf der Haut, sich treiben lassen auf dem Toten Meer, beim Sport schwitzen, und eine Prise Salz zum Frühstücksei - Salz spielt im Leben eine große Rolle. Wir nutzen es ständig in der Küche, es kommt sogar im Wasser vor, es kann aber auch bei Überdosierung zu Bluthochdruck und Verengung der Zellen führen. Es gibt Menschen wie Karl Lauterbach, die ganz darauf verzichten. Andererseits: im Gradierwerk in Bad Nauheim atmen wir heilsames Salz ein. Verliebte Köche versalzen gerne mal das Essen. Und wem langweilig ist, dem fehlt das Salz in der Suppe. Jesus ermahnt in der Bibel seine Leute: „Ihr seid das Salz der Erde“. Kann man mit Salz mehr Würze ins Leben bringen? Unser Thema in hr-info Himmel und Erde am Sonntagmorgen.