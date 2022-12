Heute mit Lothar Bauerochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent. In diesen Wochen vor Weihnachten wird ja recht viel geschrieben. Und zwar schön geschrieben, oft von Hand: Weihnachtskarten, Adressaufkleber auf Päckchen. Und natürlich: die Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Ansonsten ist das Handschriftliche eher auf dem Rückzug. Im Alltag sind wir es inzwischen gewohnt, alles Mögliche irgendwo reinzutippen. Lohnt es sich also noch, schön Schreiben zu lernen und zu üben? Psychologen sagen: Auf jeden Fall. Etwas mit der Hand zu schreiben, ist ein ganzheitliches Erlebnis und regt andere Hirnareale an. Und siehe da: Schon gibt es neue Trends wie zum Beispiel das Hand-Lettering. Hat das Schreiben eine heilsame Kraft? Dieser Frage will ich nachgehen im Himmel und Erde Sonntagsthema heute.