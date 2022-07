Die letzte Schulwoche steht bevor. In den kommenden Tagen gibt’s Zeugnisse. So manche Note ist da natürlich schon bekannt, manchmal auch verhandelt. Und trotzdem sorgen Zeugnisse immer für soe eine besondere Spannung. Wird’s ein sehr gut? Oder ein ausreichend, ein ungenügend? Und sagen diese Bewertungen eigentlich etwas aus über die Person? Was Zeugnisse im Leben bedeueten und bewirken, darüber reden wir heute, in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Denn auch wenn die Erwachsenen kaum noch ein Zeugnis kriegen - gerade in den sozialen Medien sind wir ja einer Flut von Bewertungen ausgesetzt. Lauter kleine Zeugnisse.