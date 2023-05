Streit ist Teil der menschlichen Kommunikation: in den Medien, in politischen oder gesellschaftlichen Debatten, in der Familie oder in der Beziehung. Welche Chance steckt im Streit? Der Heilige Geist, den die christlichen Kirchen am Pfingstfest feiern, gilt als der Geist, der Verständigung und Versöhnung bewirkt. Am Pfingstsonntag geht es um das konstruktive Streiten und die Frage, wie man sich nach dem Streit wieder versöhnen kann.