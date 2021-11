Synodenzeit: Evangelische Kirchen in Hessen weiter auf Reformkurs

November ist Synodenzeit. Diese evangelischen „Kirchenparlamente“ haben in der vergangenen Woche getagt, und zwar sowohl die Synode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, als auch die hessen-nassauische Kirchensynode. Beide Kirchen sind in einem massiven Umbauprozess, beide wollen auf moderne gesellschaftliche Entwicklungen reagieren, beide müssen aber auch kräftig sparen. Wie sich die evangelischen Kirchen in Hessen für die Zukunft positionieren, darüber habe ich mit den leitenden Geistlichen gesprochen, mit Bischöfin Beate Hofmann und Kirchenpräsident Volker Jung.