Wenn einer die Welt durch die rosarote Brille sieht, dann bin ich meist gleich skeptisch gestimmt. Es ist ja schon sprichwörtlich, dass wir uns die Welt nicht schöner reden können als sie ist. Aber gerade in diesen Wochen leuchten uns aus so manchen Gärten kräftige rosa Farbtupfer entgegen. Zierkirschen oder Magnolien stehen in voller Blüte. Und sage keiner, dass es uns da nicht gleich besser geht, wenn wir diese Frühlingsboten entdecken. Die Farbe Rosa - und warum sie so einen Effekt auf unsere Stimmung hat, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute.