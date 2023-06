"Und taufet sie alle..." Hunderte evangelische Gemeinden in Hessen feiern an diesem Wochenende Tauffeste

In den evangelischen Kirchen bundesweit, und deshalb auch in Hessen, dreht sich an diesem Wochenende (fast) alles um die Taufe. Rund um den „Johannestag“ am 24. Juni werden überall im Land Hunderte Tauffeste gefeiert. Der Johannes-Tag erinnert ja an den biblischen Johannes den Täufer, von dem auch Jesus getauft wurde. Warum dieses große evangelische Tauffest? Und was wird dabei angeboten? Im zweiten Teil beschäftigen wir uns - zwei Tage vor dem Siebenschläfertag - mit der Magie der Zahl Sieben.