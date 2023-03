Gestern ist in Frankfurt die fünfte Vollversammlung des Synodalen Weges zu Ende gegangen. Seit Donnerstag hatten die etwa 210 Delegierten im Konferenzhaus „Kap Europa“ der Frankfurter Messe getagt. Und damit ist jetzt nach drei Jahren dieser katholische Reformprozess insgesamt zu Ende. Was er gebracht hat, und wie es jetzt weiter geht, das wollen wir heute in „Himmel und Erde“ klären, mit Berichten von der Konferenz und Einschätzungen. Deshalb heute eine gemeinsame Sendung von Lothar Bauerochse und Klaus Hofmeister.