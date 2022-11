Der heutige Sonntag trägt in den evangelischen Kirchen den Namen Totensonntag. Oder auch Ewigkeitssonntag. Viele Gemeinden erinnern heute im Gottesdienst mit kleinen Ritualen an all die Menschen, die in den zurückliegenden Monaten verstorben sind. Die Namen werden genannt. Und für jeden Namen wird eine Kerze angezündet. Ein Zeichen dafür, dass diese Menschen weiter präsent sind im Leben, dass sie Spuren hinterlassen haben, in unseren Erinnerungen, in den Prägungen, die wir erhalten haben. Was bleibt? Welche Spuren hinterlassen wir? Und was hinterlässt Spuren in unserem Leben? Welche Spuren hinterlassen zum Beispiel die Krisenjahre in den Seelen von Kindern und Jugendlichen? Darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute.