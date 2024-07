Was uns antreibt: Die Sehnsucht nach der Eins

Dieser Sonntag bringt ja noch eine besondere Spannung mit. Heute ist Final-Sonntag. Heute Abend entscheidet sich im Spiel zwischen Spanien und England, welche Nation die Nummer eins ist im europäischen Fußball. Und auch an anderer Stelle wird gerungen um Platz eins: Bei der Tour de France, demnächst bei den Olympischen Spielen. Und die Schülerinnen und Schüler in Hessen haben am Freitag Zeugnisse bekommen und vermutlich gejubelt über jede Eins. Warum eigentlich schlägt uns die Eins so sehr in ihren Bann, dass sie uns motiviert, antreibt, manche zu Höchstleistungen treibt? Damit will ich mich heute beschäftigen im Himmel und Erde Sonntagsthema: Die Sehnsucht nach der Eins.

Veröffentlicht am 13.07.24 um 15:00 Uhr