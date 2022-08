Angriff auf die Kirche. In Nicaragua wird der letzter Hort der Opposition mundtot gemacht. Zur Debatte um die Sterbehilfe: was denken Judentum und Islam über den assistierten Suizid? Anderthalb Jahre unterwegs: Eine 53-Jährige pilgert von Irland ins Heilige Land. Dabei hat sie eine Wanderharfe. Und das Gespräch: Unterwegssein als spirituelle Haltung Bruder Paulus Terwitte über das Leben in der Nachfolge des Wanderpredigers aus Nazareth