Das „Wir“ in der Religion schwächelt. Gespräch mit dem Theologen Matthias Sellmann. Eingemauert - warum das intolerante „Wir“ in den Meinungsblasen so gefährlich ist. Gespräch mit dem Psychologen Wolfgang Krüger. Außerdem: Lehrerin und Seelsorgerin - Barbara Görich-Reinel steht an der Spitze des Polizeipfarramts der EKHN