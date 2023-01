#outinchurch - das ist der Name für eine Aktion von 125 kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vor genau einem Jahr öffentlich gemacht haben, dass sie queer lieben - und damit gegen die amtliche katholische Sexualmoral verstoßen - und auch ihren Job riskieren. Wir fragen heute: Was ist eigentlich seitdem passiert. Was hat sich verändert? Und ich spreche mit dem katholischen Theologen und spirituellen Bestseller-Autor Pierre Stutz, der damals mit dabei war bei #outinchurch, warum für ihn diese Bewegung so wichtig ist.