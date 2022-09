Man sagt ja häufig, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Alles verändert sich. Wertewandel: Was gestern noch wichtig war, gilt heute längst nicht mehr. Aber jetzt erleben wir nach dem Tod der Queen, wie ein ganzes Land das Tempo drosselt. In der Trauer folgen die Briten alten Traditionen und Ritualen. Und Tausende Briten standen in dieser Woche kilometerweit und stundenlang, um persönlich Abschied zu nehmen. Wie viel Kraft liegt eigentlich im Beahren solcher Traditionen? Wie viel Halt finden Menschen in Werten, die sich bewährt haben? Und wie kann Bewährtes und Neues in ein gutes Verhältnis zueinander kommen? Zeig mir doch, was bleibt - vom Wert der Beständigkeit. Dazu heute im zweiten Teil der Sendung ein Gespräch mit dem Jugend- und Werteforscher Klaus Hurrelmann.