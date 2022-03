In der vergangenen Nacht haben die Uhren ja wieder einen Sprung gemacht. Die jährliche Zeitumstellung auf die Sommerzeit. In diesem Jahr nehmen wir sie fast achselzuckend hin. Denn viel schwerer wiegt der die Zeitenwende, die wir auf der Weltbühne gerade erleben. Vieles, was wir bisher für sicher hielten, trägt nicht mehr. Von einem Tag auf den anderen sind wir aufgewacht in einer anderen Welt. Was die Zeitenwende mit uns macht - und wie wir damit umgehen können, darum geht es in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema.