Zu Weihnachten: alle an einem Tisch!

Am Weihnachtsfest sitzen wieder alle an einem Tisch. Großeltern, Eltern, Geschwister und Freunde, Kinder, Enkel. Man genießt das gute Essen und tauscht sich aus. Weihnachten stehen Tische für Wiedersehen, familiäre Tradition, Manchmal auch für Streit. Tische können Nähe schaffen, aber auch Distanz. So wie der sech Meter lange Konferenztisch von Wladimir Putin.. Auch in der Religion sind Tische zentral. In jeder Kirche steht ein Altar, der Tisch für das Abendmahl. Unser Thema: der Tisch, das uralte kommunikative Möbel, der Ort, der Menschen zusammenführen oder trennen kann.

Autor: Klaus Hofmeister Veröffentlicht am 22.12.23 um 14:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr