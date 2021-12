Es ist ja gerade die dunkelste Zeit des Jahres. Das Tageslicht kurz, die Nächte lang. Und wir sehnen uns danach, dass es wieder heller wird. Immerhin: In zwei Tagen ist Winter-Sonnenwende. Dann werden die Tage allmählich wieder heller. Und zum Glück haben wir ja Advent. Da machen wir es uns hell. Jede Woche eine Kerze mehr. Heute strahlt der Adventskranz in vollem Glanz. Aber gerade in so unsicheren Zeiten wie jetzt ist es ja auch wichtig, dass es innerlich für uns hell bleibt. Wie wir also die Zuversicht und den Mut stärken können, darum geht es heute hier in Himmel und Erde.