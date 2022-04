Gehören Sie auch zu jenen Menschen, die gerne täglich oder am Abend noch zum Buch greifen? Dann gehören Sie vielleicht zu einer aussterbenden Gattung - sofern man den Unkenrufen der vergangenen Jahre folgt. Angeblich lesen die Menschen immer weniger Bücher. Ein Blick in die U-Bahnen zeigt denn auch: Vor zehn Jahren waren die Menschen in ihrer Zeitungs- oder Bücherlektüre vertieft. Manche waren auch mit einem E-Bookunterwegs. Heute dagegen sitzen sie meistens vor ihren Smartphones und schauen Video-Clips auf Youtube oder sie spielen irgendwelche Games. Aber kann man daraus schliessen, dass heute weniger gelesen wird? Nein, sagt Prof. Klaus Benesch. Der Literaturwissenschaftler behauptet: "wir lesen eigentlich alle mehr!" Dem gehen wir in der heutigen hr-Info Kultur-Sendung aus Anlass des Welttag des Buches nach.