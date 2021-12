Ob Wham!s "Last Christmas", Band Aids "Do They Know It’s Christmas" oder Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You": Manche finden typische Weihnachts-Popsongs zum Davonlaufen und sehen deswegen schon der Adventszeit mit ihrer Dauerberieselung schaudernd entgegen.

Für andere aber gehören die modernen Weihnachtslieder genauso zum Fest wie der Baum, die Gans und die Geschenke.

Wir erzählen die Geschichten der „großen Drei“, fragen nach dem Geheimnis des Erfolgs von Weihnachtsplatten mit den immer gleichen Zutaten und schauen auf die diesjährigen Neuheiten der weihnachtlichen Pop-Tradition.