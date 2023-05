Welche Architektur prägt unsere Innenstädte? Fachwerk-Romantik oder mittelalterliche Gässchen sind in Deutschland eher die Ausnahme. Nach dem zweiten Weltkrieg dominiert der Wiederaufbau-Stil der 50er-, 60er- und 70er-Jahre. Und das heißt oft: große Kästen und viel Beton. Doch was lange als hässlich, gar als Bausünde empfunden wurde, wird plötzlich neu bewertet. Aus ökologischen Gründen - denn Abriss und Neubau ist Gift für’s Kilma. Und aus ästhetischen Gründen - denn so schlecht wie ihr Image ist die Betonarchitektur der 1970er Jahre bei weitem nicht. Das Architekturkollektiv ANA hat sich jetzt intensiv mit einem bizarr-brutalistischen Gebäude in Offenbach beschäftigt.