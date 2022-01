Die Frankfurter Altstadt ist ein Neubau auf einem 7000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Dom und Römer, errichtet über einer Tiefgarage und einer U-Bahn-Station. 35 Einzelgebäude sind hier entstanden, davon 15 so genannte "schöpferische Nachbauten" - also weitgehende Rekonstruktionen nach historischen Vorbildern wie etwa der berühmten Goldene Waage. Vor genau zehn Jahren wurde der Grundstein gelegt? Ist hier wirklich das neue Herz der Stadt entstanden? Und was steckt hinter der Sehnsucht nach rekonstruierten Fachwerkhäusern im Zenttrum einer modernen Stadt?