Podcast Der Oscar-Sound oder: Was wären Filme ohne die Musik?

Ja, man kann auch Filme ganz ohne Musik machen. Aber selbst als der Film noch keinen Ton hatte, saßen Pianisten oder ganze Orchester vor der Leinwand, um die Bilder mit Tönen zu untermalen. Was kann Musik einem Film hinzufügen, was macht sie so wichtig und interessant für Filmemacher? Und wie macht sie das? Wir sprechen darüber mit Volker Bertelmann, einem frischgebackenen Oscar-Preisträger ("Im Westen nichts Neues") und mit Filmexperte Ulrich Sonnenschein.