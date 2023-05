Nur die allerbesten Laienchöre treten beim Bundeswettbewerb der Chöre Anfang Juni in Hannover auf. Von Hessen sind es gleich 5 Chöre: Cantamus Gießen, LaCappella 2.0, Ensemble Sonamento, P!tch Please! -Jugendchor Elz. und VOCALIVE. In der Sendung hr-Info Kultur stellen wir LaCapella 2.0 aus Burgholzhausen bei Friedrichsdorf vor, Ein Chor, das es seit 2004 gibt. Veronika Bauer, die Chorleiterin von Lacapella 2.0. steht für uns Rede und Antwort und erzählt, wie erfolgreiche Chor-Arbeit aussieht und wie sich LaCapella 2.0 auf den Bundeswettbewerb vorbereitet hat.