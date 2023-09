Der Humor eines von Vicco von Bülow, alias Loriot, ist unverkennbar. Seine Figuren mit der Knollennase haben ihn berühmt gemacht. Aus Anlass seines 100. Geburtstages widmet das Caricatura-Museum in Frankfurt Loriot eine umfangreiche Ausstellung mit Bildern und Werken aus seiner Anfangszeit als Zeichner. Über 700 Exponate haben die Kuratoren zusammengetragen. Achim Frenz ist der aktuelle der Leiter der Caricatura in Frankfurt. Wir sprechen mit ihm, weil die Loriotausstellung die Letzte ist, die er noch als Leiter der Caricatura verantwortet. Ausserdem stellen wir in hr-Info Kultur den Roman des Kabarettisten und Musikers Tilman Birr vor: „Wie sind Sie hier reingekommen?“ heisst er. In diesem Roman kommt Loriot ebenfalls als Figur vor.