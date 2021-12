Frankfurt am Main sieht sich selbst gerne als tolerante und liberale Stadt. Universität und Buchmesse, Flughafen und Börse, vor allem aber seine zu einem großen Teil migrantische Bevölkerung - das alles macht Frankfurt zu einer weltoffenen Metropole. Das zumindest ist das Selbstbild, das in Frankfurt heute gepflegt wird. Da passt es so gar nicht, dass das Historische Museum in Frankfurt der eigenen Stadt jetzt das genaue Gegenteil vor Augen führt: Mitläufer und Denunzianten, begeisterte Nazis und willige Vollstrecker - auch das waren die Frankfurterinnen und Frankfurter. In der Zeit des Nationalsozialismus und schon davor. "Eine Stadt macht mit" - so heißt der verstörende Titel einer großen und großartigen Ausstellung, die jetzt im Historischen Museum zu sehen ist. (Foto: Historisches Museum Frankfurt)