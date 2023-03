Jeder Künstler, jede Kulturschaffende hat eine eigene Persönlichkeit. Und dennoch gibt es einige Gemeinsamkeiten: Viele sind hartnäckig, versuchen Neues, sind leidenschaftlich und nicht wenige sind auch verletzlich. Beispiele dazu werden wir Ihnen in dieser Ausgabe von hr-Info Kultur präsentieren. Ludwig van Beethoven galt und gilt noch immer als Genie, dessen Tod aber noch manches Rätsel aufgibt. Obwohl man inzwischen einige der Geheimnisse gelüftet hat. Details dazu im Laufe dieser Ausgabe von hr-Info Kultur. Ausserdem in der Sendung: Der Maler Liby Lougué aus Burkina Faso, zu Besuch in Frankfurt. Wir sprechen mit ihm und wir stellen seine Arbeiten vor