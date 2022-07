Semikolon, Gedankenstrich, Klammer zu - fertig ist der Zwinkersmiley. Die Botschaft: „Alles gut! Ich mein’s nicht so ernst! Wir verstehen uns!“ So haben wir mal angefangen, unsere SMS- und Mail-Botschaften mit Bildern zu verzieren. Mittlerweile braucht man dafür keine Satz- und Sonderzeichen mehr, sondern es steht uns auf dem Smartphone eine ganze Tastatur mit Bild-Zeichen zur Verfügung, EMOJIS genannt. Seit acht Jahren wird am 17. Juli der Welt-Emoji-Tag gefeiert. Ein Anlass, das Phänomen genauer zu betrachten: Sind Emojis der Anfang vom Ende unserer Schriftkultur? Oder eher eine freundliche Ergänzung trockener Text-Nachrichten? Werden Emojis überall gleich verstanden? Und woher kommt der Trend, diverse Identitäten in Form von Emojis sichtbar zu machen? Christoph Scheffer spricht darüber mit der Kulturwissenschaftlerin Gala Rebane.