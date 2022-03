Schauspieler Ulrich Matthes ist im März am Main präsent: Mit seiner Carte Blanche bestimmt er einen Teil des Kinoprogramms im Deutschen Filminstitut in Frankfurt. Er sagt: Geht ins Kino! Und in der Tat brauchen die Kinos das Publikum mehr denn je. Denn die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch lange nicht überwunden. Und vor allem gibt es viel zu viele gute Filme, die man sich nicht entgehen lassen sollte.