Der Name klingt vielversprechend: Exground-Filmfest. Exground steht für experimentelle Filme, für Filmproduktionen mit einer anderen, sagen wir mal, nicht konventionellen Sichtweise. Das exground-Filmfest gehört mit zu den ältesten, die in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden stattfinden. Es gibt es seit 1990 und hat sich inzwischen international etabliert. In diesem Jahr findet die 34. Ausgabe statt. Andrea Wink ist die Organisationsleiterin des Festivals und wir sprechen mit ihr in der Sendung und stellen einige besondere Filme vor, die in dieser Ausgabe des Festival zu sehen sein werden. Darunter auch eine interkulturelle Komödie aus den USA.